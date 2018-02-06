В Нацбюро прокомментировали самоубийство главы филиала "Казводхоза"

Мухамадиев С.М выпрыгнул из окна и разбился насмерть.

Директор Алматинского филиала РГП "Казводхоз" Мухамадиев С.М был пойман с поличным при получении взятки. При проведении следственных мероприятий он выпрыгнул из окна и разбился насмерть, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.

Незаконное вознаграждение в размере 17,4 млн. тенге, или 10% от суммы договора госзакупок, он получил от представителя подрядной организации за подписание акта выполненных работ, а также заключение дополнительного соглашения.

Данная сумма была передана ему частями на протяжении месяца.

"2 февраля (в 22-23 час.) при получении оставшейся суммы 400 тыс. тенге Мухамадиев был задержан с поличным. После проведения неотложных следственных действий, в т.ч. с проведением судебно-медицинской экспертизы на отсутствие у него телесных повреждений, обысков по местам жительства 3 февраля (8:34 час.) он был доставлен в административное здание Департамента для проведения дополнительных следственных мероприятий. В 9:02 часов Мухамадиев выпрыгнул из окна служебного кабинета Департамента, находящегося на 4-м этаже административного здания. От полученных травм Мухамадиев скончался на месте", - сообщили в Нацбюро.

По случившемуся факту в настоящее время УВД г.Талдыкорган проводится досудебное расследование по ст.105 ч.1 УК РК (доведение до самоубийства).

Также начато служебное расследование Управлением внутренней безопасности Национального бюро по противодействию коррупции.

Фото: vestikavkaza.ru.