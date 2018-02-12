Казахстан по итогам 3-го дня Олимпиады занимает 11 место

Завершился третий соревновательный день ХХII зимней Олимпиады, передает МИА «Казинформ».

По итогам третьего дня тройка лидеров Белой Олимпиады выглядит таким образом:

1 место - Германия (3 золотые и одна бронзовая медали).

На втором месте - команда Нидерландов с двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалью.

Третье место - у команды Норвегии (1 золотая, 4 серебряные и 3 бронзовые медали).

Казахстан благодаря бронзовой медали, завоеванной фристайлисткой Юлией Галышевой, находится на 11-й позиции. Кроме того, на этой же позиции находятся Финляндия, Италия и команда олимпийских атлетов из России, у каждой из них - по одной бронзовой медали.

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Фото: www.kazinform.kz