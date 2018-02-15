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В Астане женщина приковала себя цепью к фонарному столбу

15 февраля 2018, 06:17

Семь лет Кенжегайша Рахимбаева ходит по инстанциям и добивается оправдательного приговора для своего сына.

Жительница Семея прямо возле здания Верховного суда приковала себя цепью к фонарному столбу, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Таким поступком женщина решила привлечь внимание служителей Фемиды и правоохранительных органов. Достучаться до верхов ей, правда, так и не удалось. Семь лет Кенжегайша Рахимбаева ходит по инстанциям и добивается оправдательного приговора для своего сына. Походы в Генеральную прокуратуру и Верховный суд ни к чему не привели.

"Мы ни к Асанову не могли зайти, теперь нам препятствуют к Кожамжарову зайти. Зайдем мы к Кожмажарову. Услышит он нас. Я все сделаю… Я каждый день буду приходить, и мне никто не запретит", - говорит женщина.

Сына Кенжегайши Рахимбаевой осудили за преступления, связанные с наркотиками. Его приговорили к 11 годам тюрьмы. К слову, женщина полицейским уже известна – ведь эта акция протеста у нее не первая.

Успокоить привязанную и убедить ее снять цепь пытались полицейские и сотрудники акимата. Однако слушать и тем более подчиняться им она не собиралась. Но протест длился недолго. Полицейским удалось успокоить женщина и ее подруг. Правда, домой их никто не отпустил. Посадив в служебный автобус, митингующих отвезли в участок для составления административного протокола, а потом их отпустят, и не исключено, что они вновь попытаются повторить акцию.

Фото: скриншот


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