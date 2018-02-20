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Ребенок погиб от упавшей на голову сосульки в Актюбинской области

20 февраля 2018, 14:22

Мальчик скончался на месте.

В селе Акши Иргизского района Актюбинской области 6-летний ребенок погиб от падения сосульки на голову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ребенок находился возле водонапорной башни, когда ему на голову упала сосулька. Мальчик скончался на месте.

«Ребенку исполнилось 6 лет 27 января. К сожалению, он умер на месте. В больницу его повезли только для проведения экспертизы. Гибель ребенка, получившего открытую черепно-мозговую травму, зарегистрирована как несчастный случай», - сказала заместитель главного врача Иргизской районной больницы Гуляим Малдыгулова.

Село Акши расположено в 18 километрах от районного центра.

Автор: Алтынай Сағындықова

Фото: inform.kz


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