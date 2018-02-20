Ребенок погиб от упавшей на голову сосульки в Актюбинской области
Мальчик скончался на месте.
В селе Акши Иргизского района Актюбинской области 6-летний ребенок погиб от падения сосульки на голову, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ребенок находился возле водонапорной башни, когда ему на голову упала сосулька. Мальчик скончался на месте.
«Ребенку исполнилось 6 лет 27 января. К сожалению, он умер на месте. В больницу его повезли только для проведения экспертизы. Гибель ребенка, получившего открытую черепно-мозговую травму, зарегистрирована как несчастный случай», - сказала заместитель главного врача Иргизской районной больницы Гуляим Малдыгулова.
Село Акши расположено в 18 километрах от районного центра.
Автор: Алтынай Сағындықова
Фото: inform.kz
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