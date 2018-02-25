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МИД РК работает со следствием Москвы по поводу мертвых людей в машине из РК

25 февраля 2018, 11:03

Подтвержденных сведений о гражданстве погибших ещё нет.

В Министерстве иностранных дел РК сейчас выясняют сведения о людях, найденных мертвыми в Москве, в прибывшем из Казахстана автомобиле, передает МИА «Казинформ».

«Нам известно об этом происшествии. Казахстанские дипломаты в Москве находятся в контакте с местными следственными органами. Ведется следствие, информация пока не разглашается. Подтвержденных сведений о гражданстве погибших ещё нет», - сообщили в пресс-службе МИД РК.

Напомним, трое мужчин были найдены мертвыми в Москве в салоне автомобиля, прибывшего из РК. На их телах не было признаков насильственной смерти, однако в салоне была обнаружена газовая горелка. Предположительно, мужчины могли скончаться от отравления угарным газом.

Фото: Казинформ


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