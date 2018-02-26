Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Семеро узбекистанцев пострадали в ДТП в Актюбинской области

26 февраля 2018, 11:20

Их госпитализировали.

Вечером 25 февряля на автодороге "Самара-Шымкент" произошло ДТП. Автобус с 25 пассажирами опрокинулся в кювет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

"35-летний водитель автобуса марки Mercedes житель ЮКО двигаясь со стороны Актобе в направлении Хромтау, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 7 пассажиров автобуса граждан Республики Узбекистан с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Хромтау", - сообщили в ДВД.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.2 УК РК..

Фото: kazpravda.kz.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...