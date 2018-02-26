Семеро узбекистанцев пострадали в ДТП в Актюбинской области

Вечером 25 февряля на автодороге "Самара-Шымкент" произошло ДТП. Автобус с 25 пассажирами опрокинулся в кювет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

"35-летний водитель автобуса марки Mercedes житель ЮКО двигаясь со стороны Актобе в направлении Хромтау, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 7 пассажиров автобуса граждан Республики Узбекистан с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Хромтау", - сообщили в ДВД.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.2 УК РК..

Фото: kazpravda.kz.