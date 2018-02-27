За посадку военного самолета без шасси летчика осудили на 3 года

Военным судом Талдыкорганского гарнизона вынесен приговор в отношении заместителя командира авиационной эскадрильи Радика Ашимова, который после выполнения учебно-тренировочного полета на Су-27БМ1 совершил посадку без шасси. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы. Однако его защита и родные не согласны с приговором, передает корреспондент Zakon.kz.

Как следует из приговора, "26 октября 2016 года около 18:00 часов на аэродроме воинской части 21751 подсудимый Ашимов Р.Р., управляя боевым самолетом Су-27БМ1, после выполнения полетного задания, производил выход к точке разворота на посадочный курс. При совершении посадки самолета на аэродром, подсудимый Ашимов Р.Р. в нарушение требований «Руководства по летной эксплуатации самолета Су-27», предписывающих выпускать шасси и закрылки при заходе на посадку, не выполнил действия по выпуску шасси и механизации. Осуществив выход на посадочный курс, подсудимый Ашимов Р.Р. доложил руководителю полетами о готовности к посадке, и не убедившись в выпуске шасси и механизации, произвел касание поверхности взлетно-посадочной полосы фальшкилями, с дальнейшим движением на авиационных катапультных устройствах, расположенных под воздухозаборниками двигателей".

В суде подсудимый вину признал частично.

"Считает, что погодные условия были сложные, он не должен был быть допущен к полетам в сложных метеоусловиях, так как имеет допуск к полетам в простых метеоусловиях. Он думал, что шасси были выпущены, поэтому не посмотрел на панель приборов, где загорается знак, о том, что шасси выпущены и высвечивается табло с указанием, что шасси выпущены", - из приговора суда.

В итоге 16 января 2018 года Радик Ашимов был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 464 УК РК, и приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Однако защита и родные осужденного не согласны с таким решением суда, и направили апелляционную жалобу в высшие инстанции.

По мнению защиты Ашимова, судом не были приняты во внимание факты, указывающие на нарушения и ляпы, допущенные в ходе досудебного расследования. Органами дознания не привлечены в качестве виновных лиц все участники авиационного инцидента, не определена коллективная правовая ответственость.

Жена осужденного летчика Айнур Кудайбергенова, являющаяся общественным защитником, недоумевает, почему остались безнаказанными должностные лица наземной службы - руководитель полета, его помощник, наблюдающий за шасси.

По словам Айнур Кудайбергеновой, эти люди давали обвинительные показания, чтобы обелить себя. Например, по словам жены осужденного, в суде говорилось о том, что погода в тот день была хорошая.

Однако, по словам адвоката Ашимова Юлии Малюковой, в материалах дела есть бюлетень, что в тот день метеоусловия были 7-10 балов облачности, что относится к сложным метеоусловиям.

"В нашем случае команда "максимал" (уход на второй круг), прозвучала за две секунды до посадки... Потому что были плохие метеоусловия... Хотя они говорят, что погода была хорошая", - говорит Айнур Кудайбергенова.

Помимо этого, жена Ашимова считает, что в ходе следствия был ряд упущений. Например, отсутствует запись с видеорегистратора из кабины пилота, она пропала. Также, по словам зашиты, не были опрошены другие летчики, которые участвовали в тот день в полетах, и могли бы объективно оценить произошедшее, не были взяты данные радиообмена других летчиков. Не были проведены следственные эксперименты с видеофиксацией посадки самолета. Как отмечет Айнур Кудайбергенова, в таком случае суд мог бы увидеть, как осуществлялась сама посадка. А так, по мнению женщины, судья не понял суть всей ситуации.

"Судья при допросе моего супруга сравнил автомобиль с боевым самолетом...", - сказала общественный защитник осужденного.

Адвокат Юлия Малюкова апеллирует к пункту 11 "Правил использования аэродромов совместного базирования гражданской и государственной авиации в Республике Казахстан", где прописано, сколько человек имеют отношение к осуществлению полетов, помимо летчика. Это руководитель полетов, помощник руководителя полетов, руководитель ближней зоны, руководитель зоны посадки, руководитель дальней зоны. Летчик работает в воздухе с помощью данной группы людей.

"Хоть гражданский, хоть военный самолет, его поднять в небо и посадить в одиночку нереально", - отмечает адвокат.

По ее словам, существует приказ части, согласно которому были опредлены люди, которые в тот день должны были следить за полетом, от взлета до посадки. Помимо этого, в должностных инструкциях прописано обязательным наблюдение за шасси.

"Ответственность не была распределена. Если изучить радиообмен в этот день, он (прим.ред.: Ашимов) все команды выполнял, которые были озвучены, кроме одной - "максимал" (уход на второй круг). За две секунды ему сказали, чтобы он ушел на второй круг. За 2 секунды развернуть самолет на второй круг просто невозможно", - считает адвокат Малюкова.

В апелляционной жалобе, направленной в апелляционную судебную коллегию по уголовным делам Военного суда РК, защита просит Ашимова оправдать.

"Он не выпустил шасси лишь потому, что был уверен, что шасси выпущено. Если бы оно не было выпущено, как минимум трое (из наземной службы) должны были ему сообщить об этом... ... Он вывел самолет из сложных метеоусловий к посадочной полосе... ...Изначально, когда он так посадил самолет, его назвали героем, а в 2018 году его признали виновным", - отметила общественный защитник осужденного.

Материальный ущерб от такой посадки самолета до сих пор не определен, но технику уже практически восстановили. По словам жены Ашимова, в восстановлении принимал участие и он сам за счет собственных средств.

Ирина Капитанова

фото: ria.ru