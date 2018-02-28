На волонтеров, ищущих пропавшую в Алматы женщину, напали с молотком

Пока поиски Веры Печенкиной безрезультатны.

Как мы сообщали ранее, в Алматы 11 февраля пропала страдающая болезнью Альцгеймера женщина Вера Печенкина. Ее поисками занимаются волонтеры "С.О.Б.". Как стало известно, при отработке одной из версий местонахождения женщины, на поисковую группу напали с молотком, передает Zakon.kz.

О нападении на волонтеров на своей странице в Facebook рассказал Советник по безопасности в "С.О.Б." Ислам Угушев.

По его словам, поиски ведутся совместно с родными и близкими Веры Печенкиной. Они отработали все въезды и выезды из Алматы, медицинские учреждения, оповестили центры Социальной поддержки и адаптации, провели несколько крупномасштабных поисков в районе Пятилетки, на пересечении улиц Жансугурова-Жумабаева, Сейфуллина-Жумабаева, в районе ЖД вокзала Алматы-1, ТРЦ Март.

"К сожалению, учитывая размах проделанной работы, поисковая группа натыкалась лишь на какой-то предварительный след Веры Печенкиной. То ее кто-то видел из прохожих, то ее по непонятным причинам выгнали из кафе, в котором она хотела попросить еды, то поисковая группа опаздывала в то место, где ее видели 30 минут назад", - рассказал Угушев.

Поисковой группе стало известно, что в одну из пропаж Веры Печенкиной ее нашли у одного из знакомых.

"Естественно мы решили отработать данную версию. Приехали по назначенному адресу, постучались в ворота дабы поговорить с хозяевами дома и тут же получили ответ в виде размахивания молотком и выкриками жесткого мата. Оказалось, что хозяин дома (друг Веры Валентиновны) не совсем здоров, стоит на учете в псих диспансере и имеет так называемую “Желтую карточку”", - рассказал Ислам Угушев.

Далее один из волонтеров получил сильный удар по руке. Группа обратилась к участковому, который тоже был атакован агрессивным владельцем молотка.

"В конечном счете, благодаря матери душевнобольного человека, нам удалось успокоить мужчину, получить его согласие на то, чтобы зайти в дом, лично удостовериться в том, что Вера Печенкина отсутствует у них дома, оставить хозяину дома ориентировку и спокойно уйти", - написал Угушев.

Напомним, 11 февраля в 15.30 час. Вера Печенкина, 01.07.1954 г.р., в районе Нижней Пятилетки вышла из дома в неизвестном направлении и пропала. Она была одета в зеленое платье, сапоги чёрные, полушубок темно бордовый, серую шапку. Рост 160 см., коротко подстрижена, глаза зеленые. У женщины болезнь Альцгеймера. Последний раз ее видели по ул. Харьковской.

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