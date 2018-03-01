Автобус врезался в троллейбус в Алматы
В ДТП обошлось без пострадавших.
Фото : zakon.kz1 марта 2018, 16:23
В Алматы на пр.Абая столкнулись автобус и троллейбус, передает Zakon.kz.
ДТП произошло между пр.Назарбаева и ул.Валиханова. Как рассказал водитель троллейбуса, он ехал по "выделенке" в восточном направлении, впереди было препятствие. Объехав его, он стал возвращаться на свою полосу и в этот момент получил удар сзади - в троллейбус врезался автобус.
Сам водитель автобуса никак не объяснил произошедшее.
В результате аварии пассажиры общественного транспорта и водители не пострадали.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript