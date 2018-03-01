Автобус врезался в троллейбус в Алматы

В ДТП обошлось без пострадавших.

В Алматы на пр.Абая столкнулись автобус и троллейбус, передает Zakon.kz.

ДТП произошло между пр.Назарбаева и ул.Валиханова. Как рассказал водитель троллейбуса, он ехал по "выделенке" в восточном направлении, впереди было препятствие. Объехав его, он стал возвращаться на свою полосу и в этот момент получил удар сзади - в троллейбус врезался автобус.

Сам водитель автобуса никак не объяснил произошедшее.

В результате аварии пассажиры общественного транспорта и водители не пострадали.

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