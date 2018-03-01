Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Автобус врезался в троллейбус в Алматы

В ДТП обошлось без пострадавших.

Фото : zakon.kz1 марта 2018, 16:23

В Алматы на пр.Абая столкнулись автобус и троллейбус, передает Zakon.kz.

ДТП произошло между пр.Назарбаева и ул.Валиханова. Как рассказал водитель троллейбуса, он ехал по "выделенке" в восточном направлении, впереди было препятствие. Объехав его, он стал возвращаться на свою полосу и в этот момент получил удар сзади - в троллейбус врезался автобус.

Сам водитель автобуса никак не объяснил произошедшее.

В результате аварии пассажиры общественного транспорта и водители не пострадали.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты