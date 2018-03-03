Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Новенький пассажирский автобус попал в ДТП в Алматы

В ДТП произошло без пострадавших.

Фото : zakon.kz3 марта 2018, 14:32

На пр.Абая в Алматы снова произошло ДТП с участием общественного транспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Примечательно, что авария произошла почти напротив того места, где столкнулись автобус и троллейбус два дня назад, в районе пересечения проспектов Абая и Достык.

Со слов водителя 128 маршрута, он, посадив пассажиров, стал выезжать с остановки и в этот момент в него сзади врезался 12-й маршрут.

Водитель второго автобуса не стал комментировать, почему произошло столкновение. Но, по его словам, автопарки договорились без привлечения дорожной полиции.

Стоит отметить, что данные зеленые автобусы ЛиАЗ новые и совсем недавно вышли на маршруты.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты