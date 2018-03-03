Новенький пассажирский автобус попал в ДТП в Алматы

В ДТП произошло без пострадавших.

На пр.Абая в Алматы снова произошло ДТП с участием общественного транспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Примечательно, что авария произошла почти напротив того места, где столкнулись автобус и троллейбус два дня назад, в районе пересечения проспектов Абая и Достык.

Со слов водителя 128 маршрута, он, посадив пассажиров, стал выезжать с остановки и в этот момент в него сзади врезался 12-й маршрут.

Водитель второго автобуса не стал комментировать, почему произошло столкновение. Но, по его словам, автопарки договорились без привлечения дорожной полиции.

Стоит отметить, что данные зеленые автобусы ЛиАЗ новые и совсем недавно вышли на маршруты.

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