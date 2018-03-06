В центре Киева кортеж Порошенко сбил пенсионера

Мужчина получил травмы средней тяжести.

6 марта на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева произошло ДТП. Президентский кортеж сбил пожилого мужчину, передает vesti-ukr.com.

Автомобиль, совершивший ДТП, остался на месте происшествия. Машины кортежа продолжили движение. На капоте машины есть вмятина.

Как говорят свидетели, на месте ДТП работал регулировщик. А дедушка бежал с кульком из магазина на запрещающий сигнал. В тоже время, кортеж двигался с такой скоростью, что дедушку после удара отбросило на пару метров. "Скорость, с которой двигался автомобиль, была не менее 80 км/час", - рассказали прохожие.

Сразу после ДТП на место первыми прибыли медики и полиция, подняли дедушку и посадили на скамью. "Крови было много. Мужчине перевязали голову. А ещё он не мог становится на одну ногу", - рассказали очевидцы ДТП.

Медики зaбрaли дедушку в больницу. По их словам, мужчина получил травмы средней тяжести.

"Дед перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. И попал на капот машины сопровождения. Живой, увезли в больницу", - написал в фейсбуке Сергей Орлов, член партии "5.10", возле офиса которой произошло данное ДТП.

Антон Дранник

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