В Алматы автомобиль Audi врезался в столб и дерево

В результате ДТП, по не подтверждённым данным, пострадали три человека, их госпитализировали.

В Алматы Audi попала в ДТП, в котором врезалась в столб, затем в дерево и оказалась в овраге, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Audi 100 двигался по Кульджинскому тракту в северном направлении. По неизвестной причине, Audi выехала на полосу встречного движения. После иномарка продолжила путь, оказалась на обочине и столкнулась со столбом линии электропередач.

От столба автомобиль откинуло в дерево, и Audi скатилась в овраг.

В результате ДТП, по не подтверждённым данным, пострадали три человека, их госпитализировали.

Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

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