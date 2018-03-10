В Алматы автомобиль Audi врезался в столб и дерево
В результате ДТП, по не подтверждённым данным, пострадали три человека, их госпитализировали.
Фото : zakon.kz10 марта 2018, 10:02
В Алматы Audi попала в ДТП, в котором врезалась в столб, затем в дерево и оказалась в овраге, сообщает Zakon.kz.
Автомобиль Audi 100 двигался по Кульджинскому тракту в северном направлении. По неизвестной причине, Audi выехала на полосу встречного движения. После иномарка продолжила путь, оказалась на обочине и столкнулась со столбом линии электропередач.
От столба автомобиль откинуло в дерево, и Audi скатилась в овраг.
В результате ДТП, по не подтверждённым данным, пострадали три человека, их госпитализировали.
Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.
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