Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Двое в медицинских масках ограбили водителя в Актюбинской области

Проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.192 УК РК (Разбой).

Фото : samara.ru12 марта 2018, 12:59

8 февраля на выезде с Кандыагаша двое неизвестных в медицинских масках совершили разбойное нападение на водителя фармацевтической фирмы, похитили крупную сумму денег и скрылись, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлены личности подозреваемых. В настоящее время подозреваемые задержаны, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее подозреваемые привлекались к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против собственности.

Проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.192 УК РК (Разбой).


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты