Двое в медицинских масках ограбили водителя в Актюбинской области
Проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.192 УК РК (Разбой).
8 февраля на выезде с Кандыагаша двое неизвестных в медицинских масках совершили разбойное нападение на водителя фармацевтической фирмы, похитили крупную сумму денег и скрылись, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлены личности подозреваемых. В настоящее время подозреваемые задержаны, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее подозреваемые привлекались к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против собственности.
Проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.192 УК РК (Разбой).
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