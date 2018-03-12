Двое в медицинских масках ограбили водителя в Актюбинской области

Проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.192 УК РК (Разбой).

8 февраля на выезде с Кандыагаша двое неизвестных в медицинских масках совершили разбойное нападение на водителя фармацевтической фирмы, похитили крупную сумму денег и скрылись, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлены личности подозреваемых. В настоящее время подозреваемые задержаны, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее подозреваемые привлекались к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против собственности.

Проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.192 УК РК (Разбой).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!