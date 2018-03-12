12 лет запросил гособвинитель для Муратхана Токмади

Отягчающих обстоятельств не было названо.

В специализированном межрегиональном суде по уголовным делам Жамбылской области начались прения сторон по делу об убийстве банкира Ержана Татишева в 2004 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первыми выступили представители гособвинения Асхат Нурлыбаев и Ильяс Ескалиев. В ходе их выступлений демонстрировались видео допросов и следственных мероприятий с участием подсудимого Муратхана Токмади, свидетелей и экспертов. Представители гособвинения подробно обрисовали картину событий 14-летней давности и причастности заказчика убийства Мухтара Аблязова к совершению преступления.

«Мы живем в правовом светском обществе, - сказал Ильяс Ескалиев. - Каждый человек имеет право на жизнь. И никто не имеет права посягать на основы нашей Конституции. Учитывая особую общественную опасность действий подсудимого, по совершению особо тяжкого преступления прошу суд назначить наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы».

Он отметил, что путем частичного сложения ранее вынесенного Алматинским судом в 2017 году приговора в результате получается 12 лет отбывания наказания в учреждении максимальной безопасности.

В качестве смягчающих обстоятельств было отмечено наличие малолетних детей, полное раскаяние и хорошие характеристики с места работы. Отягчающих обстоятельств не было названо.

Напомним, М. Токмади, владельцу ТОО «КазСтройСтекло», инкриминируется убийство бывшего главы АО «Банк ТуранАлем» (ныне «БТА Банк») Ержана Татишева. Заказчиком убийства называется беглый олигарх Мухтар Аблязов, оценивший в 4 млн долларов убийство главы АО «Банк ТуранАлем».

Тогда Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство и почти сразу вышел по амнистии. В 2017 году за вымогательство и незаконное хранение оружия он был осужден на три года лишения свободы. Генеральная прокуратура провела расследование по вновь открывшимся обстоятельствам давнего убийства - и производство по этому делу было возобновлено. Судебный процесс в Таразе проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области. На первом же заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!