Насилие над первоклассником в ЮКО: судмедэксперты вынесли заключение

Отец старшеклассников, которых обвинили в сексуальном насилии, несколько дней назад скончался.

Судебно-медицинская экспертиза не подтвердила факт насильственных действий сексуального характера в отношении первоклассника в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

В распоряжении редакции Sputnik Казахстан оказалось заключение, согласно которому специалисты института судебной экспертизы по Южно-казахстанской области не обнаружили повреждений в области заднего прохода мальчика.

В документе указано, что в Сарыагашской районной больнице в селе Абай не нашли следов побоев на теле ребенка.

Ранее 62-летняя жительница села в Южно-Казахстанской области сообщила, что первоклассник, находящийся у нее на воспитании, стал жертвой сексуального насилия. 12 января она обратилась в полицию и заявила, что во время перемены после второго урока ее внука избил и надругался над ним 13-летний школьник.

"В августе бабушка первоклассника обратилась с жалобами в РОВД, что ее внука избили. У нее спросили, есть ли на теле следы, синяки. Женщине дали понять, что ложные показания могут обернуться против нее самой. Тогда она свое заявление отозвала. Позже 12 января она пишет еще одно заявление, в котором утверждает, что с августа ее внук подвергся сексуальному насилию со стороны старшеклассников – учеников 6 и 7 класса, которые являются братьями. Началось расследование, была создана комиссия. Первоклассник и ученики, которых обвинили, живут в одном доме, но учатся в разных школах", — прокомментировал Sputnik Казахстан руководитель отдела образования Сарыагашского района Бауыржан Майрихов.

Майрихов отметил, что лично ходил в школу, узнавал расписание занятий, смотрел видео с камер наблюдения, разговаривал с психологами и проводил собрание с директором. Однако не нашел подтверждения словам бабушки.

Руководитель отдела образования добавил, что представители старшеклассников готовятся подать в суд на 62-летнюю женщину. Он рассказал, что от сильных переживаний несколько дней назад отец школьников скончался.

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