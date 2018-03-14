Женщина с ребенком погибли в результате тяжелого ДТП в Алматы

Водитель Audi A6 двигался на очень высокой скорости.

Вечером 13 марта, на улице Аль-Фараби, рядом с улицей Шашкина автомобиль марки Audi A6 столкнулся со стоящим грузовиком дорожной службы ЗИЛ, передает корреспондент zakon.kz.

Со слов очевидцев, Audi A6 на очень высокой скорости двигался в западном направлении по улице Аль-Фараби. Как отметил один из водителей, ставший свидетелем ДТП, сам он ехал на скорости 80 км в час...

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Грузовик ЗИЛ стоял на разделительной полосе, дорожные рабочие рядом с ним выполняли ремонтные работы.

Водитель Audi, по всей видимости затормозил, увидев стоящий ЗИЛ, но поздно.

От резкого торможения машину развернуло боком. Тормозной путь составил около 50-и метров. Из них больше половины Audi летела правым боком, пока машину не ударило в заднюю часть ЗИЛа.

Находившиеся в Audi женщина и девочка лет 4 – 5, погибли. Собака в салоне тоже.

Сейчас выясняются детали произошедшего, но по предварительной версии, в Audi A6 больше никого не было. По непроверенным данным, один из свидетелей сказал, что из салона Audi A6 доносился запах перегара.

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