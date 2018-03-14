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Военный погиб во время полета на вертолете - МО РК

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

Фото : из открытых источников14 марта 2018, 11:00

При плановом полете на вертолете МИ-8 скончался военнослужащий, передает Zakon.kz.

"13 марта т.г. в результате несчастного случая при осуществлении планового полета на вертолете МИ-8 скончался бортовой техник Ж.Т. Тасыбеков. Руководство министерства обороны РК выражает глубокие соболезнования семье и родным погибшего военнослужащего", - говорится в официальном сообщении министерства.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.


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