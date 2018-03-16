Балиева: Маму мальчика, проходящего по делу об изнасиловании в ЮКО, не могут найти

Несколько журналистов могут проехать к тете с ее позволения и вы можете посмотреть и на мальчика, и на тетю, и поговорить с ней - З. Балиева.

На пресс-конференции в СЦК уполномоченный по правам ребенка в РК, депутат Мажилиса Загипа Балиева ответила на вопросы журналистов по делу о мальчике из ЮКО, передает корреспондент Zakon.kz.

«Что касается мамы, мы не можем сами ее найти уже несколько дней. Звонит сын, звонит тетя, даже при мне тетя пыталась ее набрать. Она не берет телефон», - сказала она.

При этом З. Балиева пригласила журналистов посетить мальчика и поговорить с его тетей.

«Я не знаю, что происходит, но, наверное, можно сделать так, что несколько журналистов могут проехать к тете с ее позволения и вы можете посмотреть и на мальчика, и на тетю, и поговорить с ней, потому что все, что я не скажу, сейчас все равно будет не полным», - пояснила депутат.

По ее словам, родные мальчика говорят, что мать ребенка работает в Алматы.

«Мама работает, по их словам, в Алмате. В течение месяца ребенок ее не видел. Он скучает по ней и спрашивает о ней каждый день. Мы неоднократно звоним его маме, хотим сделать все, чтобы мама приехала, но нам пока это не удается», - поделилась З. Балиева.

Как она добавила, маму мальчика приглашали приехать, но та сослалась на отсутствие денег на билеты.

«Первый мой звонок, когда несколько дней ее искали. Наконец, мне мама ее дала телефон, я до нее дозвонилась. Представилась и сказала, что вот так и вот так, мол, «мы сейчас хотим помочь ребенку, вы можете находиться возле него, вы можете приехать в Астану».

На что она сказала: «У меня нет денег». Мы сказали, что тогда мы вам поможем, оплатим билеты, пожалуйста, приезжайте. Это был наш последний разговор», - констатировала парламентарий.

«Вчера, когда представители фонда «Асыл бала» до нее дозвонились и спросили, на какое время вам взять билет, но она сказала, что у нее сильно болит голова и она перезвонит через некоторое время. Она не перезвонила. Сегодня с утра она не отвечает на телефоны тети, ни на мои, ни на телефоны представителей «Асыл бала»», - заключила З. Балиева.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Были назначены повторные проверки. Ребенка и бабушку было решено отвезти в Алматы на повторную независимую экспертизу. Но вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила этот инцидент. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева рассказала о том, как планируется защищать права мальчика.

Ксения Давыдова, Астана

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