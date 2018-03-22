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Из-за перебегавшего дорогу пешехода, машина перевернулась на бок

Нетрезвый пешеход сбежал с места происшествия.

Фото : 22 марта 2018, 02:08

Вечером, 21 марта в Алматы минивэн снес дорожные ограждения и перевернулся на бок, передает корреспондент zakon.kz.

Mitsubishi Delica двигался по улице Рыскулова в западном направлении.

По словам водителя между улицами Саина и Шарипова на дорогу выбежал пешеход, перемахнувший через разделительный забор. Судя по поведению, нетрезвый.

Водитель затормозил, вывернул руль. Минивэн вынесло на заградительные ограждения, он снес несколько секций и упал на левый бок.

Водитель не пострадал, пешеход скрылся с места происшествия. Проезжавшие мимо водители, помогли поставить машину на колеса.

Сотрудники дорожной полиции выясняют подробности произошедшего.


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