Из-за перебегавшего дорогу пешехода, машина перевернулась на бок
Нетрезвый пешеход сбежал с места происшествия.
Вечером, 21 марта в Алматы минивэн снес дорожные ограждения и перевернулся на бок, передает корреспондент zakon.kz.
Mitsubishi Delica двигался по улице Рыскулова в западном направлении.
По словам водителя между улицами Саина и Шарипова на дорогу выбежал пешеход, перемахнувший через разделительный забор. Судя по поведению, нетрезвый.
Водитель затормозил, вывернул руль. Минивэн вынесло на заградительные ограждения, он снес несколько секций и упал на левый бок.
Водитель не пострадал, пешеход скрылся с места происшествия. Проезжавшие мимо водители, помогли поставить машину на колеса.
Сотрудники дорожной полиции выясняют подробности произошедшего.
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