Казахстанец проехал более 7 000 километров на велосипеде

История Талгата многим покажется банальной, но сам путь и стремление нашего героя не может оставить равнодушным каждого в чьем сердце живет вера.





Талгат проехал и увидел столько красив мест, останавливался в горах, пересекал степи, реки, города. Он спал в палатках, знакомился со многими людьми. Своими глазами увидел Великий Византийский город, добрался до страны фараонов, все то многообразие, и величие природы которое он видел перед собой все эти месяцы, не передать словами.

Спутником Талгата в пути был двухколесный друг. О планах своего пути паломник рассказал своему брату, ученику медресе Ануару о трудностях, возникших с реализацией всей цели. Ануар связал двух людей, с общими взглядами и чистыми помыслами.

Проехав 16 городов и более 7 стран Талгат столкнулся с самой главной проблемой на границе с Саудовской Аравии. Посольство Казахстана не дало разрешение на проезд, ссылаясь на то что не знают помыслов Талгата. Помыслы у человека который проехал с Ал маты на велосипеде, желавший увидеть Мекку могут быть только чистыми. Возвращаясь обратно в Казахстан в Турции компанию ему составил, небезывестный молодой путешественник Аскар Сызбаев.