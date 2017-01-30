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Законодательство РК
16:06 30.01.2017

Строительство стены на границе с Мексикой могут оплатить наркокартели

Zakon.kz Zakon.kz
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил, что его страна ничего не будет платить за строительство стены на границе с США.
Руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибас сообщил, что пока нет решения по тому, как будет оплачено строительство стены на границе с Мексикой, при этом отметив, что это могут сделать наркокартели, передает РИА Новости.

"Нет окончательного решения по тому, как именно строительство стены будет оплачиваться мексиканским правительством. Это может быть как пошлины на ввозимые товары, налоги на импорт и на экспорт, даже налог на наркокартели или штрафы людям, которые приезжают в США нелегально", — сказал он в интервью во время передачи "Face the Nation" на телеканале CBS.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что министерство внутренней безопасности немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой. Подготовительные мероприятия в рамках проекта по строительству стены должны быть завершены в течение 180 дней, следует из указа Трампа. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето после этого вновь сообщил, что его страна ничего не будет платить за строительство стены на границе с США.

Как ранее заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, за стену на мексиканской границе можно будет заплатить путем введения 20-процентного налога на импорт из Мексики.

Фото © AFP 2017/ Herika Martinez
Татьяна Устинова
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