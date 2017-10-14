Премьер Кыргызстана назвал тяжелой ситуацию на границе с РК

Глава кабмина Кыргызстана Сапар Исаков побывал на проблемных участках границы с Казахстаном, где в последние дни наблюдалось скопление граждан обоих государств, передает Sputnik Кыргызстан.

Исаков 13 октября посетил контрольно-пропускные пункты "Ак-Тилек" и "Ак-Жол". Глава правительства ознакомился с ситуацией, также провел беседу с водителями фур.

"В связи с усилением режима на КПП с казахской стороны в первую очередь страдают простые граждане Кыргызстана, Казахстана и третьих стран. Мы прилагаем все усилия для скорейшего решения вопроса", — подчеркнул глава кабмина.

По словам главы кабмина, из-за приграничных проблем страдают предприниматели, которые несут большие убытки и ситуация остается тяжелой.

Исаков поручил создать оперативный штаб по смягчению последствий ситуации на границе под председательством вице-премьера Кыргызстана Дуйшенбека Зилалиева, министерству экономики поручено провести встречи с бизнесменами для разъяснения ситуации.

С вечера 10 октября на пропускных пунктах на границе Казахстана и Кыргызстана образовались длинные очереди из-за ужесточения пропускного режима с казахстанской стороны. К вечеру среды, 11 октября, в Комитете национальной безопасности пояснили, что проводится плановая пограничная операция, целью которой является пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.

В пятницу на контрольно-пропускном пункте от гипертонического криза скончалась 77-летняя гражданка Казахстана, которая возвращалась на машине домой.

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