Руководство рынка в Астане оштрафовано за плохую антитеррористическую защиту

Администрацию коммунального рынка "Шапагат" в Астане привлекли к ответственности за недостаточную антитеррористическую оснащенность, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел столицы.

В ходе проверки выявлены нарушения требований инженерно-технической укрепленности объекта, уязвимого в террористическом отношении.

Руководитель объекта привлечен к административной ответственности в виде штрафа 200 МРП (453 тысячи 800 тенге).

В 2017 году по результатам проведенных проверок к административной ответственности по статье 149 КРКоАП привлечено 34 объекта различной категории.

В соответствии с требованием Закона "О противодействии терроризму" руководители или иные должностные лица объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности, обязаны реализовывать следующие мероприятия, в частности:

разработать паспорта антитеррористической безопасности объекта;

постоянно проводить профилактические и учебные мероприятия по обучению персонала на предмет антитеррористической защиты;

планировать совместные действий с заинтересованными государственными органами, оснастить качественной телевизионной системой видеонаблюдения со сроком хранения видеоинформации не менее 30 суток;

в отдельных случаях установить систему контроля управления доступом, систему охранной сигнализации, а также систему оповещения.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: MILLIONER.KZ