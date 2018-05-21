В Костанае во дворе дома убили человека
Мужчина получил два ножевых ранения, от которых скончался.
Фото : kstnews.kz21 мая 2018, 00:21
В Костанае во дворе дома убит человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.
Как сообщает очевидец, ЧП случилось около 9 часов вечера по ул.Текстильщиков.
Убийство произошло во дворе дома. Двор оцеплен.
По информации источника его пырнули ножом. Мужчина получил два ножевых ранения, от которых скончался. Как сообщили полицейские, подозреваемый задержан, проводится экспертиза.
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