США разгромили Канаду и завоевали "бронзу" чемпионата мира по хоккею

Сборная США разгромила команду Канады в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании, сообщает Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Копенгагене, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) в пользу американцев. В составе победителей дубль оформил Крис Крайдер (27-я и 59-я минуты), по одной шайбе забросили Ник Бонино (54) и Андерс Ли (58). У канадцев отличился Марк-Эдуард Власич (39).

Сборная США в восьмой раз стала бронзовым призером чемпионата мира. Ранее американцы были третьими в 1936, 1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015 годах.

В финале, который также пройдет 20 мая, но позднее, сыграют сборные Швеции и Швейцарии. Скандинавы будут защищать титул, который завоевали в прошлом году.

Напомним, канадцы в четвертьфинале ЧМ-2018 обыграли сборную России со счетом 5:4. Решающая шайба была заброшена в овертайме. После этого "кленовые листья" проиграли команде Швейцарии.