Осторожно: фальшивые деньги

ДГД по Восточно-Казахстанской области сообщает, что только с начала года на территории области из незаконного оборота было изъято свыше 50 купюр, имеющих признаки подделки.

Наиболее часто подделываются купюры национальной валюты достоинствами 2000, 5000 и 10000 тенге. При этом, в основном преобладают факты обнаружения поддельных денежных купюр номиналом 2000 тенге следующих серий: АГ0900546, АГ0819314, АА0273396.

Основная масса поддельных денежных средств обнаружена на территории г. Усть-Каменогорска и г.Семей. Необходимо отметить, что качество подделок значительно выросло, с первого взгляда определить подлинность купюры довольно сложно. Чаще всего фальшивки распознают в филиалах банков, обменных пунктах и отделениях почтовой связи, где имеется специальное оборудование.

Прежде всего, на распространение фальшивомонетничества оказывает влияние развитие и внедрение современных компьютерных технологий, доступность сложной полиграфической оргтехники.

Какие признаки отличают поддельную денежную купюру от настоящей?

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно помнить об основных моментах. Всегда проверяйте деньги, особенно когда получаете сдачу на рынках, в торговых домах и т.д.

Чтобы отличить поддельную банкноту от настоящей, любой человек должен уметь определять хотя бы два-три, а лучше четыре визуальных признака подлинности банкноты.

В первую очередь - качество бумаги. Отличается плотность бумаги (отсутствует характерный денежный «хруст»), по краям бумага может расслаиваться.

Второе - на просвет. Водяные знаки: голова барса, цифровое изображение банкноты и фигура животного на всех купюрах за исключением банкнот номиналом 2000 и 5000 тенге. Две защитные нити: сплошная магнитная и ныряющая (металлизированная) нить, выходящая на поверхность бумаги - пунктиры с надписями, которые четко видны в проходящем свете.

Третье - под углом. На номиналах начиная с 1000 тенге и выше имеется скрытое изображение с левой стороны под номиналом. При наклоне просматривается номинал банкноты, а с оборотной стороны - иридесцентная полоса (золотистый блеск, при изменении угла наклона банкноты появляется рисунок - орел, яблоко, тюльпан).

Четвертое - состояние красителя на купюре, например при перегибе купюры происходит осыпание краски, при попадании на купюру влаги краска может расплываться.

Пятый совет - необходимо обращать внимание на наличие защитной нити (металлической полоски), которая должна проходить сверху донизу купюры и наличие рельефного изображения

Не поленитесь, сравните сомнительную купюру с дензнаком того же номинала, в подлинности которого вы уверены. Чтобы проверить подлинность красителя достаточно поводить по купюре смоченным в воде пальцем - на фальшивке краска потечет. В некоторых случаях имитация довольно грубая и рассчитана на невнимательность пользователя.

Если подозрения все-таки продолжают вас терзать, обратитесь в банк или в крупный торговый центр, где специалисты смогут проверить подлинность купюры на специальном детекторе.

Помните, граждане, обнаружившие купюру, которая вызывает сомнение, должны отнести её в отделение банка, где кассовый работник обязан проверить ее на платежеспособность и классифицировать как неплатежеспособную или сомнительную.

По сомнительным денежным знакам составляется справка, где указываются реквизиты купюры (номинал, серия, номер, год выпуска), а вместо этой купюры клиенту выдается второй экземпляр справки.

В дальнейшем изъятые купюры передаются в полицию на экспертизу, которая может либо признать купюру подлинной (тогда банк возвращает ее владельцу), либо неплатежной.

Добровольная выдача денежных купюр, вызывающих сомнение, законом не преследуется.

В соответствии со статьей 231 Уголовного Кодекса РК максимальный срок наказания по действующему уголовному законодательству за изготовление и сбыт поддельных денег составляет 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.