Ректора Петербургского университета потрясла книга Назарбаева

Эра независимости - это не просто анализ с историческим подтекстом, это призыв к дальнейшему движению, и большая программа развития.

В Петербурге состоялась презентация книги Назарбаева «Эра Независимости», в которой президент Казахстана подвел итоги прошедшим годам независимости страны и рассказал о своем видении ее дальнейшего развития. Мероприятие прошло 17 мая т.г, в знаковом для Северной столицы России месте - Санкт-Петербургском государственном университете, сообщает zakon.kz.

Ректор учебного заведения, Николай Кропачев, отметил, что его буквально потрясла книга. В своем выступлении он рассказал, что был искренне восхищен теми достижениями в Казахстане, о которых говорится в издании. Руководитель СПбГУ затронул и содержание презентуемого труда: автор описывает историю целого государства за последние 27 лет, затрагивая, в том числе, сегодняшние события, но не ограничиваясь ими. По словам Кропачева, Назарбаев не только констатирует факты уже произошедшие, но и уверенно смотрит вперед, делая прогнозы на несколько ближайших десятилетий.

Такое отношение, переданное на страницах «Эры независимости», - это не субъективный взгляд на исторические процессы, а долг лидера. Как заявил ректор СПбГУ, для него остается загадкой, что помогло Казахстану пережить развал СССР и стать целостным государством, как удалось сплотить народ и достичь благоприятной атмосферы внутри общества, ведь не каждая страна смогла бы перенести события 1991 года, и тут во многом играл роль лидер.

«Не каждый руководитель справится с таким объемом задач – кто-то из управленцев не выдержал, кто-то до сих пор остается у руля, и это не удача или везение – это правильная постановка целей и верные приоритеты, - заявил ректор. - По сути, все лидеры республик бывшего СССР прошли одинаковый путь, однако не каждый из них ставил во главу угла народ и его ценности. В случае с Нурсултаном Абишевичем присутствует некоторая нераздельность – не представляется возможным выделить одну конкретную роль, так как Назарбаев-человек, Назарбаев-Президент и Назарбаев-мемуарист абсолютно целостны».

Как заявляет Кропачев, это единство ощущается постоянно, причем как в жизни, так и в книге. Кайрат Мами, председатель Конституционного совета Казахстана отметил, что «Эра независимости» отражает историю становления государственности страны. Ее первое лицо, опираясь на собственный опыт и знания, производит анализ изменений на каждом из этапов. В книге детально описывается, как выстраивалась внешняя и внутренняя политика, исполнительная и законодательная власть, вооруженные силы. Мами пояснил, что данное издание – это зеркало, отражающее современную модель развития Казахстана с ее успехами и достижениями. Президент ТПП Санкт-Петербурга Юрий Бурчаков сделал акцент на главах, посвященным вопросам экономического сотрудничества между нашими странами.

Игорь Рогов, зам. исполнительного директора Фонда Первого Президента Казахстана - Елбасы высказался о важности человеческого капитала в становлении государства. По его мнению, «Эра независимости» - это не просто анализ с историческим подтекстом, это призыв к дальнейшему движению, и большая программа развития.

«Президент сформировал для народа Казахстана национальную идею «Болашак», что в переводе на русский означает «Будущее», - заявил Игорь Рогов. - А наше будущее заключено в подрастающем поколении, для обучения которого казахстанский лидер создал даже специальную программу – и это было первым серьезным шагом Назарбаева в годы независимости. Введенная инициатива продолжает действовать до сих пор».

Поэтому, по словам Рогова, «Болашак» можно назвать казахстанским патриотизмом в действии.

В заключение мероприятия руководство университета организовало встречу со студентами из Казахстана, обучающимися в Санкт-Петербурге. С казахстанской стороны в ней приняли участие Кайрат Мами, Игорь Рогов, заместитель министра юстиции, депутаты Парламента Казахстана. На ней молодые люди смогли задать интересующие их вопросы. Проректор СПбГУ Лаврикова заявила, что ВУЗ готов к взаимодействию и сотрудничеству с казахстанскими студентами, и его двери всегда открыты для зарубежных коллег.

Наряду с презентацией «Эры независимости Назарбаева» в холле главного корпуса университета прошла фотовыставка, посвященная 20-летнему юбилею Астаны, организованная фондом Первого Президента РК. Посетители мероприятия смогли ознакомиться с прекрасной архитектурой и панорамами города.

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