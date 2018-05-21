На международном юридическом форуме обсудили развитие Астаны

Участниками форума были представители юридической общественности более 90 стран.

15-18 мая в северной столице России проходил 8-й Петербургский международный юридический форум, в работе которого принял участие заместитель Исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан- Елбасы Рогов И.И., сообщает zakon.kz.

Участниками форума были представители юридической общественности более 90 стран.

В его рамках организованы более 100 мероприятий по самым актуальным вопросам правового развития: конференции, круглые столы, презентации, деловые завтраки, обеды, игры и многое другое.

18 мая И.Рогов выступил с докладом «Астана - столица и символ устремлённого в будущее Казахстана» на секции «Правовое регулирование современной урбанистики: потенциальные социальные угрозы и перспективы роста мегаполисов».

И.Рогов рассказал участникам об истории переноса столицы Казахстана в Астану, ее развитии, экономическом, научном и культурном потенциале, а также мероприятиях, посвящённых 20-летнему юбилею. Рассказ сопровождался слайдами и другими наглядными материалами, которые произвели большое впечатление на сидящих в зале.

Комментируя выступление представителя Казахстана, многие спикеры с воодушевлением отмечали успешность претворения в жизнь идеи Президента Казахстана о переносе столицы, красоту и уникальность архитектурного облика Астаны, которая стала центром обсуждения злободневных вопросов международной повестки дня.

Среди выступивших были: директор Государственного эрмитажа М.Пиотровский, управляющий партнёр юридической фирмы CLC, доцент юридического факультета Санкт-петербургского государственного университета Н.Шатихина, член Президиума Союза промышленников и предпринимателей Санкт-петербурга М.Шубарев, известный российский архитектор М.Атаянц, профессор Бруклинской школы права Дэвид Рейс и другие.

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