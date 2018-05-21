Госномера на полицейских авто лишатся букв KP

Это второе по счету изменение номеров для служебных машин полицейских после смены стандарта в 2012 году.

После 25 мая в Казахстане заработает новый стандарт для спецмашин, передаетZakon.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Приложение к приказу о внесении изменений в правила регистрации автотранспорта вступит в силу после 25 мая 2018 года. Изменятся госномера для легковых автомобилей, для грузовых автомобилей и автобусов специальных и оперативных служб ОВД РК, легковых и грузовых автомобилей полицейских авто, а также номера мотоциклов. При этом отмечается, что буквенные обозначения останутся только для прицепов и полуприцепов оперативников.

Это второе по счету изменение номеров для служебных машин полицейских после смены стандарта в 2012 году.

С 25 мая вступают в силу поправки в правила регистрации транспортных средств, согласно которым автовладельцы получат свободное право выбирать любой ГРНЗ из имеющихся в наличии в РЭПе или спецЦОНе за базовую ставку 2,8 МРП (6 734 тенге). Кроме того, вскоре ставить на учет авто можно будет вообще не выходя из дома.