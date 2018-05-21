Н.Нигматулин примет участие в заседании межпалатной Комиссии в Москве
Предусмотрена встреча со спикером Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславом Володиным.
Фото : п/служба21 мая 2018, 09:44
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин прибыл в Москву с официальным визитом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
Как сообщается, программой предусмотрена встреча со спикером Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславом Володиным.
«Председатель Мажилиса также примет участие в 10-м заседании Межпалатной парламентской Комиссии по сотрудничеству между Мажилисом и Госдумой», - говорится в сообщении.
Ожидается, что сегодня же с участием Нурлана Нигматулина в Государственной Думе состоится открытие выставки «Казахстан и Россия – дружба на века!».
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