Н.Нигматулин примет участие в заседании межпалатной Комиссии в Москве

Предусмотрена встреча со спикером Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславом Володиным.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин прибыл в Москву с официальным визитом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Как сообщается, программой предусмотрена встреча со спикером Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславом Володиным.

«Председатель Мажилиса также примет участие в 10-м заседании Межпалатной парламентской Комиссии по сотрудничеству между Мажилисом и Госдумой», - говорится в сообщении.

Ожидается, что сегодня же с участием Нурлана Нигматулина в Государственной Думе состоится открытие выставки «Казахстан и Россия – дружба на века!».

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