Токаев лично пообщался с председателем Госдумы
Как отмечено в сообщении пресс-службы Акорды, Вячеслав Володин находится в Казахстане для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахско-российского стратегического партнерства и союзничества.
Фото: akorda.kz
Собеседники также затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества и перспективы евразийской интеграции.
Кроме того, президент особо отметил важную роль законодательных органов в укреплении всестороннего сотрудничества между странами.
"Касым-Жомарт Токаев призвал к дальнейшему развитию межпарламентских связей в рамках многостороннего сотрудничества и расширения всего комплекса двустороннего партнерства в интересах и на благо братских народов Казахстана и России", – сказано в заключении.
Ранее Токаев уже встретился с участниками заседания совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Приветствуя спикеров законодательных органов, глава государства высказался в поддержку российского предложения о придании постоянного статуса Парламентской ассамблее ОДКБ. Он также призвал делегации других стран поддержать данное предложение.