Токаев лично пообщался с председателем Госдумы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 июня 2024 года принял председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении пресс-службы Акорды, Вячеслав Володин находится в Казахстане для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахско-российского стратегического партнерства и союзничества.

Фото: akorda.kz

Собеседники также затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества и перспективы евразийской интеграции.

Кроме того, президент особо отметил важную роль законодательных органов в укреплении всестороннего сотрудничества между странами.

"Касым-Жомарт Токаев призвал к дальнейшему развитию межпарламентских связей в рамках многостороннего сотрудничества и расширения всего комплекса двустороннего партнерства в интересах и на благо братских народов Казахстана и России", – сказано в заключении.

Ранее Токаев уже встретился с участниками заседания совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Приветствуя спикеров законодательных органов, глава государства высказался в поддержку российского предложения о придании постоянного статуса Парламентской ассамблее ОДКБ. Он также призвал делегации других стран поддержать данное предложение.