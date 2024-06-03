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Токаев лично пообщался с председателем Госдумы

Токаев лично пообщался с председателем Госдумы, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 14:03 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 июня 2024 года принял председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении пресс-службы Акорды, Вячеслав Володин находится в Казахстане для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахско-российского стратегического партнерства и союзничества.

Вячеслав Володин на встрече с Токаевым, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 14:03

Фото: akorda.kz

Собеседники также затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества и перспективы евразийской интеграции.

Кроме того, президент особо отметил важную роль законодательных органов в укреплении всестороннего сотрудничества между странами.

"Касым-Жомарт Токаев призвал к дальнейшему развитию межпарламентских связей в рамках многостороннего сотрудничества и расширения всего комплекса двустороннего партнерства в интересах и на благо братских народов Казахстана и России", – сказано в заключении.

Ранее Токаев уже встретился с участниками заседания совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Приветствуя спикеров законодательных органов, глава государства высказался в поддержку российского предложения о придании постоянного статуса Парламентской ассамблее ОДКБ. Он также призвал делегации других стран поддержать данное предложение.

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Россия Госдума РФ ОДКБ Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год
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