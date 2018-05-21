Около пяти тысяч казахстанцев укушены клещами

Главная опасность укуса клеща – риск заразиться инфекцией.

Все ближе период пиковой активности клещей, и статистика по пострадавшим от их укусов неумолимо растет. По данным "НПЦ санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" в Казахстане на сегодняшний день укушен 4831 человек. Об этом сообщило агентство "Manifestum", передает Zakon.kz.

Отмечается, что главная опасность укуса клеща – риск заразиться инфекцией. Например, клещевым энцефалитом – острым инфекционным заболеванием, которое поражает центральную нервную систему и может стать причиной инвалидности или же смерти человека. Однако это далеко не единственная инфекция, которую могут переносить клещи. Клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз – одних и тех же иксодовых клещей дело. И если о клещевом энцефалите мы хотя бы слышали, то осведомленность о боррелиозе и других клещевых инфекциях значительно меньше.

Клещевой боррелиоз – опасное бактериальное инфекционное заболевание. На начальной стадии больного могут беспокоить такие симптомы как повышение температуры тела до 38 градусов, слабость и утомляемость. Их легко спутать с ОРВИ, и они зачастую остаются без внимания. При отсутствии правильного лечения заболевание может перейти в хроническую форму с неврологическими и сердечно-сосудистыми осложнениями, поражением кожных покровов и опорно-двигательного аппарата.

Характерным признаком инфицирования может быть кольцевидная эритема – покраснение в месте укуса, которое приобретает вид кольца с более бледной окраской в центре и более яркой по краю. Как правило, именно этот симптом вызывает у людей настороженность и заставляет обращаться к врачам. И здесь главное – попасть на консультацию именно к врачу-инфекционисту, который сможет распознать заболевание и поставить диагноз клинико-эпидемиологическим методом без лабораторных данных.

По словам специалиста-паразитолога "НПЦ санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" Жанны Шапиевой, клещевой боррелиоз встречается в некоторых районах Алматинской, Восточно-Казахстанской областей и в Алматы.

"Последние годы единичные случаи этого заболевания выявлены в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях. Клещевой боррелиоз казахстанские специалисты стали учитывать и регистрировать в соответствии с нормативной документацией по данному заболеванию только с 2012 года. Согласно этой статистике, случаев заболевания клещевым боррелиозом меньше, чем клещевым энцефалитом. Например, в прошлом году зафиксированных случаев клещевого энцефалита было 35, а клещевого боррелиоза – 12. Однако это не говорит о том, что в боррелиоз менее распространен, мы предполагаем, что случаи заболевания не всегда выявляются", - рассказала она.

По данным НПЦ, на сегодняшний день зафиксировано 6 случаев заболевания боррелиозом: 5 человек из Зыряновского района ВКО и 1 из Алматы. Клещевой энцефалит диагностирован у 1 жителя Алматинской области. Нападения клещей зафиксированы в 4 регионах: в Алматы – 1230 человек, в Алматинской области – 2121, в Восточно-Казахстанской области – 1389, и 91 случай зафиксирован в Акмолинской области. И хотя цифры впечатляют, большинству пострадавших попались безобидные паразиты.

Причин, по которым данное заболевание может быть не обнаружено вовремя, несколько. Во-первых, несвоевременное обращение самого пострадавшего от укуса клеща за медицинской помощью, как по причине того, что укус остался незамеченным, так и по причине несерьезного отношения к случившемуся. Во-вторых, неверная диагностика уже в самом медицинском учреждении, ведь очень часто непрофильные специалисты даже такой очевидный симптом как кольцевидная эритема могут ошибочно расценить как аллергическую реакцию на укус клеща. К тому же нередки случаи безэритемной формы, когда в месте укуса никаких изменений не проявляется, в результате – упущение начальной стадии заболевания.

Своевременная диагностика и правильно подобранная тактика лечения обеспечивают пациентам весьма благоприятный прогноз и возможность полного выздоровления. По словам Равили Егембердиевой, профессора кафедры инфекционных и тропических болезней Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, при укусе клеща существует риск инфицирования человека и возбудителями клещевого энцефалита, и клещевого боррелиоза.

"Если одна инфекция носит вирусную природу, то вторая – бактериальную. Таким образом, пациенту с укусом клеща необходимо получить не только иммуноглобулин против клещевого энцефалита, но и профилактическое лечение против боррелиоза. Не следует ограничиваться визитом только в пункт серопрофилактики, обязательно обратитесь за консультацией к врачу-инфекционисту. В дополнение, в течение последующих трех недель следует ежедневно контролировать температуру тела для ранней диагностики клещевого энцефалита. Если вдруг повысилась – серьезный повод обратиться к врачу. При отсутствии симптомов окончательно успокоиться можно не раньше, чем через 21 день. Также необходимо через 2-3 недели после укуса клеща сдать кровь на анализ на клещевой боррелиоз", - отметила Егембердиева.

По словам специалистов, не все клещи являются переносчиками инфекций, поэтому при встрече с ними впадать в панику не стоит. В идеале обнаруженного клеща необходимо сдать в лабораторию для исследования на наличие в нем возбудителей клещевого энцефалита.

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