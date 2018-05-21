Бозумбаев: В Казахстане самый дешевый бензин в мире

По стоимости бензина Казахстан занимает 12 позицию с конца, по дизтопливу - 14 место из 167 стран мира.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития нефтегазового сектора в стране министр энергетики РК Канат Бозумбаев объяснил, что в Казахстане бензин самый дешевый в мире, передает корреспондент Zakon.kz.

«АИ-92, бензин, сегодня в России стоит, если перевести в тенге 214-220 тенге. У нас вы знаете в среднем 160 тенге за литр», - сказал глава ведомства.

В качестве примера по ценам на нефтепродукты он привел данные международного агентства.

«Для сравнения позвольте привести рейтинг международного агентства «Глобал Петрол Прайсес» по ценам на нефтепродукты среди 167 стран мира. Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать рейтинг независимого агентства, которое ежемесячно сравнивает. По стоимости бензина Казахстан занимает 12 позицию с конца, по дизтопливу - 14 место. То есть дешевле, чем у нас бензин продается только в 11 странах мира из 167 стран. Какие это страны - Венесуэла, Иран, Кувейт, Туркменистан. По дизтопливу дешевле нас в 13 странах мира. Это также Венесуэла, Иран, Саудовская Аравия, Азербайджан, Туркменистан», - отметил министр.

В то же время К. Бозумбаев отметил, что в РК бензин стоит дешевле, чем в соседней России.

«Но вы спросите: это нефтедобывающие страны. Но дороже, чем наш бензин в таких нефтедобывающих странах: Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, США, Россия, Азербайджан. Этот рейтинг формируется ежемесячно и международным независимым агентством», - подчеркнул он.

Ксения Давыдова, Астана

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