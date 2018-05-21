Как сильно вырос экспорт казахстанского газа

Газодобыча набирает обороты: по итогам 4 месяцев годовой рост составил 6%.

За 4 месяца объемы добычи природного газа достигли 18,8 миллиарда кубов - на 6,3% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

Среди трех ключевых «газовых» регионов в плюсе - два. Так, добыча в Атырауской области выросла год-к-году сразу на 16,4%, до 7,8 млрд кубометров, в Актюбинской - на 4,1%, до 2,3 млрд куб м.

В ЗКО объемы добычи сократились до 7 млрд куб м за январь-апрель текущего года, это на 1,1% меньше, чем в аналогичном периоде год назад.

В стоимостном выражении добыча природного газа достигла 74,3 млрд тг, на 16,4% больше, чем в прошлом году.







Экспорт природного газа в I квартале текущего года составил сразу 7,2 млрд куб м в натуральном, и 495 млн долларов - в стоимостном выражении.

Рост экспортных поставок в кубах составил 51,8% год-к-году, в деньгах - сразу 80,6%.

Среди стран СНГ крупнейшие импортеры казахстанского газа - Россия (35,5% от всего экспортируемого объема) и Украина (27,8%), среди прочих стран мира - Китай (15,4%) и Швейцария (14,6%).







На внутреннем рынке РК газ, транспортируемый по распределительным сетям, подорожал для казахстанцев год-к-году на 8,2% - за кубометр природного газа (до 18,4 тг в среднем по РК), и на 11,1% - за килограмм сжиженного газа (до 156 тг).







Оплата за сжиженный газ, продаваемый в баллонах, выросла на 4,1% за год - до 2618 тг за 50 литров в среднем по стране.

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