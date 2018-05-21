ККМ получит доступ к новым иностранным инвесторам и обеспечит приток инвестиций в Казахстан через свои фонды.

Казына Капитал Менеджмент стал первой казахстанской компанией, вступившей в Международную ассоциацию прямых инвестиций развивающихся стран. Об этом стало известно на состоявшейся в Вашингтоне 20-й юбилейной конференции Global Private Equity Conference под эгидой EMPEA – Международной ассоциации прямых инвестиций в развивающихся странах.

ККМ стала первой казахстанской компанией - членом EMPEA. Это единственная ассоциация, объединяющая все известные компании в области прямых инвестиций развивающихся стран.

Сегодня EMPEA – это 300 участников, под управлением которых находится порядка 5 триллионов долларов США в 130 странах мира.

ККМ получит доступ к новым иностранным инвесторам и обеспечит приток инвестиций в Казахстан через свои фонды. Еще из преимуществ - возможность обмена опытом с ведущими инвестиционными компаниями развивающихся стран.

«Вступление в EMPEA - очередной шаг для Казына Капитал Менеджмент по развитию экосистемы private equity в Казахстане, так как способствует более глубокой интеграции казахстанской компании в глобальное бизнес-сообщество. Членство EMPEA позволяет изучать опыт других стран, приглашать инвестиционные компании, работающие в странах со схожим инвестиционным профилем, а также предлагать уже существующие проекты ККМ более широкому кругу иностранных инвесторов», – отметил Председатель правления АО «Казына Капитал Менеджмент» Аскар Достияров.

На конференции было решено, что ККМ станет членом Совета по Центральной и Восточной Европе/СНГ/Турции (CEE/CIS/Turkey Council). Сейчас в Совет входят руководители ведущих международных компаний, в т.ч. ЕБРР, Baring Vostok Capital Partners, ADM Capital, Globalturk Capital и другие. В рамках состоявшегося Совета, ККМ поделился наработанным опытом и призвал инвестиционные компании вкладывать средства в казахстанские проекты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!