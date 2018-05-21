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Аким Жезказгана уволен по собственному желанию

Пост главы города занимал с 2014 года.

Фото : bnews.kz21 мая 2018, 11:55

По собственному желанию уволен аким города Жезказгана Карагандинской области. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области.

«В связи с поданным заявлением с занимаемой должности по собственному желанию уволен аким города Жезказгана Батырлан Ахметов. Исполнение обязанностей временно возложено на заместителя акима этого же города Амангельды Мухамбедина», - сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области.

Ахметов Батырлан Дюсенбаевич родился 30 января 1969 года в Жезказгане. Имеет три высших образования. С 1992 года по 2012 годы работал на различных должностях в налоговых органах, в том числе начальником налоговых управлений городов Жезказган и Сатпаев. Член партии «Нур Отан». С февраля 2012 года по март 2013 года являлся акимом города Сатпаева. Пост главы города Батырлан Ахметов занимал с августа 2014 года.


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