Похититель восьмилетнего ребенка задержан в Мангистауской области

Также, полицейскими раскрыт ряд тяжких преступлений совершенных в разных регионах страны.

Полицейские ДВД Мангистауской области по горячим следам задержали подозреваемого в похищении ребенка. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«В субботу местная жительница сообщила в полицию, что похищен ее восьмилетний сын и похититель требует выкуп в 1 млн. тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятии и четким действиям сотрудников ДВД Мангистауской области подозреваемого задержали. Он дал признательные показания. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДВД Мангистауской области по ст.125 ч.2 УК РК. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Ведется досудебное расследование. Мальчик освобожден, его жизни и здоровью ничего не угрожает» - сказал Садубаев.

Также в ходе брифинга представитель МВД сообщил о задержании особо опасных преступников в ряде регионов страны.

Так, в Алматы сотрудниками криминальной полиции ДВД города задержан гражданин Российской Федерации, находившийся в межгосударственном розыске за убийство, совершенное на территории Московской области. Здесь же сотрудниками криминальной полиции городского ДВД задержан житель Алматинской области, совершивший разбойное нападение на квартиру с завладением крупной суммы денег и золотыми изделиями. Похищенное частично изъято. А в Атырау задержаны два разбойника совершивших нападение на АЗС в феврале текущего года.

Так же сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны была проведена спецоперация по задержанию лиц, занимающихся сбытом наркотиков на территории столицы.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий на одной из столичных улиц по подозрению в сбыте наркотического средства «героин» весом 2 грамма задержана ранее судимая жительница города. При осмотре жилого помещения, в котором проживала подозреваемая, обнаружен «героин» весом около 4 кг. Установлено, что она распространяла наркотические средства через своих доверенных лиц, которые в ходе разработки были задержаны за незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере. В результате спецоперации, из незаконного оборота изъято около 12 тыс. разовых доз, для потребления наркотиков, цена которых на «черном рынке» составила бы более 48 млн. тенге, в денежном эквиваленте, от розничных продаж пагубного зелья», - рассказал Садубаев.

Он отметил, что в настоящее время в отношении задержанных лиц, возбуждены уголовные дела по ст.296 ч. 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере», и по ст.297 ч.3 УК РК «Сбыт наркотических средств, в особо крупном размере».

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