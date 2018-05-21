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К осени Минэнерго определится с местом строительства нового НПЗ

Во втором полугодии будет готово ТЭО по проекту строительства четвертого НПЗ.

Фото : ampravda.ru21 мая 2018, 12:27

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития нефтегазового сектора министр энергетики РК Канат Бозумбаев сообщил, что ведомство определится с местом строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) к осени этого года, передает корреспондент Zakon.kz.

«Срок по определению и по разработке предварительного технико-экономического обоснования (преТЭО), которым сегодня занимается «КазМунайГаз», и я возглавляю рабочую группу - второе полугодие нынешнего года», - сказал он.

«Я думаю, к осени мы будем готовы ответить на вопрос, где должен быть завод, с какой мощностью, какой объем инвестиции и какие продукты он должен вырабатывать», - добавил глава Минэнерго.

К. Бозумбаев также назвал строительство четвертого НПЗ «важной задачей» и напомнил, что это является поручение Главы государства.

«По поручению Главы государства создана рабочая группа для разработки преТЭО с целью определения местоположения завода и его параметров и объема инвестиции», - заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана


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