Взят анализ "красной воды" в речке Алматинке

Бактериологический состав воды будет известен в течение трех дней.

Фото : кадр из видео

Главный врач городской клинической инфекционной больницы имени Жекенова Айгуль Абдрахманова прокомментировала появившуюся в соцсетях информацию о красного цвета воде, текущей по каналу, сообщает Zakon.kz.

"До конца дня, думаю, предварительно данные санитарно-химического состава воды будут известны. А в течение трех дней будет известен бактериологический состав воды. Сейчас мы выявляем источник информации. Вроде Департамент по чрезвычайным ситуациям установил, кто данную информацию разместил в соцсетях, насколько она соответствует действительности – фейк это или не фейк – потому что [имеется] только один видеоматериал. Других материалов на сегодняшний день на руках у нас нет, чтобы сказать, что это 100% достоверная информация. Сейчас мы свяжемся с жительницей города. Она нам конкретно укажет места, где происходили эти съемки и с этих мест дополнительно отберем воду", - сообщила главврач.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлена вода красного цвета. Видео подписано - "речка Алматинка сегодня, 20 мая".

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