На электронные сигареты в Казахстане могут ввести акцизы

Электронные сигареты не являются безвредными, как считают многие.

В Астане на встрече с министром по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимуром Жаксылыковым эксперты обсудили вопросы налогообложения на разный виды табачных изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Курительный табак у нас обложен акцизом, а электронные сигареты в виде чистого никотина на нулевой ставке, это вообще непонятно. В то время, когда мы боремся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы видим, как падает сейчас употребление курительного табака. В то же время стремительно растет употребление таких вредных табачных изделий, как нагревательный табак и электронные сигареты. Там вопрос нулевой. Поэтому мы будем ставить вопрос о введении акциза и на эти вредные табачные продукты», - заявил главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

По его словам, электронные сигареты не являются безвредными, как считают многие.

«Я точно знаю, что табак, который употребляется способом нагревания, и электронные сигареты - это жидкость - это иллюзия безвредности, там чистый никотин. В России уже поняли это, и там есть акциз на них, у нас - пока нет», - отметил он.

Жандарбек Бекшин предложил ввести акциз и на другие виды табачных изделий.

«Потом мы бюджет тратим на лечение больных. Все, кто подвергается шунтированию - наверное, все знают, что это такое - это будущие инвалиды. Они проходят реабилитацию, после чего получают инвалидность. Параллельно, хочу сказать о снюсах - это аналог нашего насвая, более европейский вариант. Эти три продукта надо обсудить - они на нулевой ставке», - отметил главный санврач Казахстана.

В мероприятии также принимали участие представители Комитета государственных доходов.

«С 2020 года у нас уже начинаются ставки, хотя в электронных сигаретах на самом деле нет табака. Там находится жидкость, это химический состав, он тоже будет облагаться», - сказал руководитель управления администрирования акцизов КГД Дамир Нургалиев.

Присутствовавшие представители бизнеса подтвердили данный факт, сказав, что с 2020 года цена на нагреваемый табак достигнет 7 345 тенге за кг и 5 тенге за миллилитр жидкости для электронных сигарет.

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