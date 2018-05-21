МВК продолжает работы по решению вопросов завершения строительства проблемных объектов

На сегодняшний день активно ведутся работы по выявлению собственников на земельных участках, проводятся топографические съёмки и проектирование документации.

На очередных заседаниях МВК рассмотрены вопросы привлечения инвесторов для достройки двух проблемных объектов – ЖК «Есиль 2» и ЖК жилищно-строительного кооператива «Умыт Береке», передает astana.gov.kz.

По рекомендации межведомственной комиссии по вопросам долевого участия в жилищном строительстве при городском акимате создан жилищно-строительный кооператив «Триумф Есиль» с целью решения вопроса о завершении строительства жилого комплекса «Есиль-2».

Стоит отметить, что в рамках МВК первоначальному застройщику ТОО «Номад-Строй ЭК» было оказано содействие в получении разрешительной документации для строительства. После возбуждения уголовного дела и вынесения приговора в отношении застройщика, ЖСК «Триумф Есиль» было оказано содействие по взысканию объекта в ЖСК.

Также столичным акиматом совместно с членами МВК были организованы ярмарки в поддержку пострадавших дольщиков, целью которых являлось привлечение потенциальных инвесторов с перспективой развития. По итогам проведенных ярмарок для последующего начала строительства объекта был привлечен инвестор ТОО «Строй-Дизайн Астана».

Кроме того, с целью завершения строительства проблемных объектов ТОО «Альбаракат», по рекомендации МВК создан жилищно-строительный кооператив «Умит Береке», в состав которого будут объединены 5 недостроенных жилых комплексов.

Вместе с тем акиматом города Астаны было оказано содействие по привлечению инвестора в лице ТОО «Тулпар-МТ», при участии которого на заседании МВК рассмотрен вопрос дополнительного выделения земельного участка, ранее предоставленного ЖК «Хазрет» для увеличения рентабельности.

На сегодняшний день активно ведутся работы по выявлению собственников на земельных участках, проводятся топографические съёмки и проектирование документации.

Добавим, что приговором суда застройщик ТОО «Альбаракат» Тойымбетов Б. К. осужден и приговорен к 8 годам лишения свободы.

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