Нигматулин в ходе официального визита в Россию встретился со Спикером Госдумы

Н.Нигматулин акцентировал внимание на важности законодательной поддержки договоренностей глав двух государств.

Сегодня Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе своего официального визита в Российскую Федерацию провел встречу со Спикером Государственной Думы России Вячеславом Володиным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Говоря об отношениях Казахстана и России, Спикер Мажилиса подчеркнул, что динамика и содержание встреч на высшем уровне свидетельствуют об образцовом характере взаимодействия двух стран, которые являются стратегическими партнерами. Как отметил Н.Нигматулин, между государствами налажен доверительный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи, развивается культурно-гуманитарное сотрудничество, что является, по словам Спикера Мажилиса, результатом совместной эффективной работы лидеров Казахстана и России Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина, основанной на взаимопонимании и личной дружбе.

Н.Нигматулин акцентировал внимание на важности законодательной поддержки договоренностей глав двух государств.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул важность этого первого за последние 10 лет официального визита делегации Мажилиса в Госдуму. По словам В.Володина, между Казахстаном и Россией очень насыщенная повестка дня и сегодняшние встречи казахстанских и российских депутатов придадут импульс развитию межпарламентского сотрудничества.

В ходе беседы руководители палат парламентов Казахстана и России договорились активнее использовать потенциал, прежде всего, Межпалатной комиссии по сотрудничеству между Мажилисом и Государственной Думой, профильных комитетов и групп дружбы.