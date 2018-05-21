Стало известно, когда профинансируют строительство проблемных объектов

Столичный акимат сообщает о сроках финансирования строительства проблемных объектов в Астане в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер».

Официальный сайт столичного акимата сообщает о сроках финансирования строительства проблемных объектов в Астане в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер».

С планируемыми сроками заключения договоров о совместной деятельности можно ознакомиться ниже.