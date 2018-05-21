Стало известно, когда профинансируют строительство проблемных объектов
Столичный акимат сообщает о сроках финансирования строительства проблемных объектов в Астане в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер».
Официальный сайт столичного акимата сообщает о сроках финансирования строительства проблемных объектов в Астане в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер».
С планируемыми сроками заключения договоров о совместной деятельности можно ознакомиться ниже.
21 мая 2018, 16:07
Источник, интернет-ресурс: Акимата Астаны
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