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Стало известно, когда профинансируют строительство проблемных объектов

 

Столичный акимат сообщает о сроках финансирования строительства проблемных объектов в Астане в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер».

Официальный сайт столичного акимата сообщает о сроках финансирования строительства проблемных объектов в Астане в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер».

С планируемыми сроками заключения договоров о совместной деятельности можно ознакомиться ниже.

 

21 мая 2018, 16:07
Источник, интернет-ресурс: Акимата Астаны

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