В Западно-Казахстанской области завершат строительство проблемных объектов образования

В Западно-Казахстанской области 10 объектов образования имеют проблемы со сроками окончания строительства, причиной которых является безответственность и невыполнение подрядными компаниями своих обязательств.

Сдача объектов в эксплуатацию затянулась на 1,5 года, а в некоторых случаях – на 4 года. По поручению акима области Наримана Турегалиева в регионе создана рабочая группа по оперативному решению данной проблемы.

До конца года будет решен вопрос трех проблемных школ Казталовского района. К началу нового учебного года уже распахнет свои двери новая школа в селе Жулдыз.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Напомним, что решением суда подрядчик, начавший строительство объекта в 2020 году, признан недобросовестным. По итогам повторного конкурса был определен другой подрядчик, который в кратчайшие сроки завершил строительство.

Строительство школы на 600 мест в селе Казталовка пришлось на период начавшейся пандемии коронавируса в 2020 году, в связи с чем у строительной компании возникли определенные трудности по финансам и работникам. Глава региона взял под личный контроль эту проблему. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 1 ноября 2023 года.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В прошлом году были выделены средства на капитальный ремонт здания Казталовской школы-лицея и проведены процедуры государственных закупок. Но из-за несоблюдения сроков договорных обязательств заказчик подал иск в суд о признании подрядчика недобросовестным. Путем мирового соглашения был достигнут компромисс в данном вопросе. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2023 года.

Не завершен в прошлом году капремонт школы им. Жангир хана в селе Хан ордасы Бокейординского района. Исковое заявление заказчика о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок удовлетворено решением суда, но ремонт им будет продолжен под контролем местного исполнительного органа. Открытие школы планируется 1 сентября.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

До конца года завершится строительство школы в селе Шалгын Каратобинского района, которую начали строить год назад. После проведения конкурсных процедур заключен новый контракт с другим подрядчиком, так как прошлый не справился со своими обязательствами. Сдача обьекта ожидается в конце этого года.

Такая же ситуация сложилась по капитальному ремонту зданий школы в селе Базартобе Акжаикского района и школ в селах Раздольное и Чувашинское района Байтерек. После судебных разбирательств подрядную компанию обязали завершить строительные работы до 1 ноября этого года.

В Уральске затянулся капитальный ремонт двух школ – областной специализированной школы-лицея №8 для одаренных детей и школы №31 на 400 мест. По первому объекту по решению суда в марте 2023 года подрядчик, начавший строительные работы в 2021 году, был признан недобросовестным участником госзакупок, в связи с нарушением графика производственных работ. Больше полугода объект простаивал, сейчас проводится повторный техосмотр здания и, после заключения комиссии, строительные работы будут возобновлены. Учебный процесс с 1 сентября текущего года будет организован в здании бывшей гимназии эстетического направления.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Отметим, что подрядчиком строительства по капитальному ремонту областной школы-лицея №8 Уральска, Казталовской школы-лицея, школ в селе Базартобе Акжаикского района и в селах Чувашинское и Раздольное района Байтерек является компания "Градстройсервис".

Что касается школы №31, то частный инвестор на три года затянул сроки начала работ по причинам внесения поправок в проект, несоответствия земельного участка и другим. После вмешательства в решение вопроса акима области данный земельный участок возвращен государству. В настоящее время направлена бюджетная заявка на финансирование проекта за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования.