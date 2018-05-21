Казахстан на развитие образования займет $67 млн у МБРР

5,4 тысяч школ будут оснащены специальным оборудованием.

Международный банк реконструкции и развития выделит Казахстану займ в размере 67 млн долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы обсуждали займ, который получит Министерство образования и науки РК на развитие среднего образования, и в ближайшее будущее планируется рассмотрение законопроекта по ратификации этого соглашения. В целом планируется, что мы получим займ на 17 лет, при этом срок льготного погашения - 5,5 лет», - сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

По его словам, займ предполагает 3 компонента.

«Очень важный для нас компонент направлен на развитие инклюзивного образования. Вы знаете, что в стране более 100 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, есть необходимость для издания специальных книг - для слабовидящих, со шрифтом Брайля. Здесь и вопросы открытия специальных центров инклюзивного образования, повышение квалификации дефектологов, специальных преподавателей - все эти задачи будут решаться в рамках данного займа», - объяснил он.

Как отметил вице-министр, предполагается, что 5,4 тысяч школ нашей страны будут оснащены специальным оборудованием (интерактивные доски, компьютеры), таким образом, за счет средств этого займа 62% наших школ будут обеспечены этим оборудованием.

«Переподготовка учителей проводится уже сейчас, но это не является первостепенной задачей данного займа. Целью данного проекта, в том числе, является уменьшение разрыва в качестве образования между сельскими и городскими школами, все вышеперечисленные мероприятия направлены как раз на решение этой задачи», - добавил он.

Говоря о сумме, он отметил, что МББР выделяет нашей стране 67 млн долларов, в свою очередь, Казахстан к 2034 году должен будет вернуть 85 млн долларов.

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