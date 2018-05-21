Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Близ Семея горит лес

Площадь пожара уточняется.

Фото : КЧС МВД РК21 мая 2018, 17:22

По предварительным данным, более 70 человек проводят тушение загорания в лесной зоне Краснокордонского лесничества, неподалеку от Семея, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

На месте работает личный состав и высокопроходимая техника лесников и пожарных. С неба для патрулирования совершает облет вертолет авиалесоохраны.

Площадь уточняется. Известно, что пожар местами низовой, местами верховой, что усложняет работу специалистам.

Гарнизон УЧС Семея поднят по тревоги для усиления дополнительных сил и средств.

В цифрах, в предполагаемой зоне пожара работает восемь пожарных автоцистерн и ориентировочно 30 человек личного состава Отряда №2 и 18 единиц техники и 40 сотрудников лесного хозяйства.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты