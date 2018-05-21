Близ Семея горит лес

Площадь пожара уточняется.

По предварительным данным, более 70 человек проводят тушение загорания в лесной зоне Краснокордонского лесничества, неподалеку от Семея, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

На месте работает личный состав и высокопроходимая техника лесников и пожарных. С неба для патрулирования совершает облет вертолет авиалесоохраны.

Площадь уточняется. Известно, что пожар местами низовой, местами верховой, что усложняет работу специалистам.

Гарнизон УЧС Семея поднят по тревоги для усиления дополнительных сил и средств.

В цифрах, в предполагаемой зоне пожара работает восемь пожарных автоцистерн и ориентировочно 30 человек личного состава Отряда №2 и 18 единиц техники и 40 сотрудников лесного хозяйства.

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