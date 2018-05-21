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Церковный колокол весом в 700 килограмм был украден в Бельгии

Колокол пропал из помещения коммунального склада, куда он был доставлен после пожара в церкви Святой Женевьевы в мае 2016 года.

Фото : Фото Mapio.net21 мая 2018, 17:30

Церковный колокол весом более 700 килограммов был украден в населенном пункте Лоб в бельгийской Валлонии, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

О необычной краже крупного металлического изделия сообщила телерадиокомпания RTL. По данным источника, колокол был украден из коммунального склада. Там он находился с мая 2016 года, когда в в церкви Святой Женевьевы произошел крупный пожар.

По факту кражи, которая была тщательно спланирована, проводится расследование, и колокол, вероятно, похитили "охотники" за цветными металлами.


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