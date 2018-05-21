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Китаянка планировала выкупить своих соотечественников у ФСБ за два iPhone X

Гражданка Китая пыталась дать взятку сотрудникам ФСБ за освобождение 26 соотечественников.

Фото : rusjev.net21 мая 2018, 17:47

Гражданка Китая, пытавшаяся дать сотрудникам ФСБ взятку в виде двух телефонов, отправлена под арест, сообщает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета РФ.

"Гражданка Китая пыталась дать взятку сотрудникам ФСБ за освобождение 26 соотечественников, задержанных в Калужской области за нарушение миграционного режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина предложила двум сотрудникам Федеральной службы по смартфону iPhone X каждому, либо их стоимость в денежном эквиваленте, и была задержана с поличным при передаче 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело


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