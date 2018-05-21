В июле планируется старт строительства магистрального газопровода «Сарыарка»

Первый этап - по маршруту «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Темиртау-Астана» будет завершен до декабря 2019 года.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития нефтегазового сектора министр энергетики РК Канат Бозумбаев назвал сроки строительства магистрального газопровода «Сарыарка», передает корреспондент Zakon.kz.

«Благодаря Пятой социальной инициативе главы государства будет решен вопрос газификации города Астана, Карагандинской и Акмолинской областей. Торжественный старт строительства магистрального газопровода Сарыарка планируется в июле этого года», - сказал он.

По его словам, первый этап - по маршруту «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Темиртау-Астана» будет завершен до декабря 2019 года. Предварительно стоимость первого этапа составляет 267,3 млрд тенге. Рабочей группой, которую я возглавляю, детально закреплена компетенция всех заинтересованных сторон», - отметил К. Бозумбаев.

Как добавил министр, акиматами Карагандинской, Акмолинской областей и города Астаны разработаны Дорожные карты по строительству инфраструктуры с учетом синхронизации сроков строительства магистрального газопровода и региональных сетей.

«Первый этап по своему маршруту должен охватить 171 населенных пунктов. Таким образом, проект позволит нарастить темпы и в перспективе несет возможность полной газификации республики. В целом, по стране в результате проведенной газификации потребление товарного газа выросло на 53% с 9 млрд м3 в 2010 году до 13,8 млрд м3 в 2017 году. И с учетом новых планов газификации ожидается активный рост потребления», - указал он.

В связи с этим, как уточнил глава Минэнерго, часто обсуждаемым вопросом является цена на товарный газ и почему цена газа в регионах разная.

«Тариф для региона в основном зависит от удаленности от источника природного газа. Поэтому, в дальнейших планах ставится задача по совершенствованию ценообразования на товарный газ», - заключил К. Бозумбаев.

Ксения Давыдова, Астана