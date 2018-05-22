Пропавшего в Алматы 4-летнего мальчика видели очевидцы

Ребенка ищут 120 полицейских и десятки волонтеров.

Масштабная поисковая операция проходит в Алматы. На окраине города пропал 4-летний Арсен Комеков. Он играл возле дома, а после – бесследно исчез. Полицейские, волонтеры и местные жители уже пятые сутки прочесывают местность и распространяют ориентировки, сообщает zakon.kz. со ссылкой на КТК.

Родственники расклеивают ориентировки на пропавшего Арсена. А полицейские и местные жители обследуют в первую очередь опасные для ребенка места: погребные ямы, колодцы, канавы и речки. Но пока никаких зацепок. Ребенок исчез в четверг в середине дня. По словам родственников, он вышел через ворота и играл неподалеку. В этот момент в доме находились трое взрослых, но никто из них не присматривал за малышом. Пропажу мальчика обнаружила его мать Жанар Комекова, когда вечером вернулась с работы. До этого, по ее словам, Арсена никто даже не думал искать! Она недоумевает, куда мог пойти сын, который никогда не уходил далеко от дома.

По словам мамы Арсена Жанар Комековой, они осмотрели весь микрорайон. Ребенок всегда играл на улице, но раньше не пропадал. В первый день они до ночи искали ребенка, а после обратились в полицию.

Ребенка ищут 120 полицейских и десятки волонтеров. Они разбились на группы. Опросили уже всех местных жителей.

Отец ребенка не живет с семьей. Поэтому в первую очередь полицейские допросили его. Но мужчина сообщил, что с сыном общается редко и последний раз видел его несколько недель назад.

- Поразили, можно сказать, показания одной женщины, которая сообщила в своей объяснительной, что около 20:00 видела плачущего мальчика у магазина на центральной улице, но не придала этому особого значения и ушла. Мы привлекли дорожно-патрульную полицию, криминальную, ювенальную, участковых инспекторов и военнослужащих Национальной гвардии. Полицейские пообещали найти Арсена Комекова в ближайшие дни. Если этого не произойдет, количество поисковых групп увеличат, - обещает официальный представитель ДВД г. Алматы Салтанат Азирбек.

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